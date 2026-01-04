Під Липецьком вдалий 'приліт' по військовому об'єкту, - соцмережі (відео)

Горить підприємство, що виробляє комплектуючі для дронів.

ЗСУ завдали удару дронами по військовому заводу в місті Єлець Липецької області. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє телеграм-канал "Астра" з посиланням на відео очевидців.

Повідомляється, що пожежа виникла на території заводу АТ "Енергія".

"Кадри очевидців знято приблизно за 900 метрів від атакованого підприємства. АТ "Енергія" виробляє, зокрема, акумулятори для БПЛА, а також батареї для авіації та флоту", - пише "Астра".

Видання зазначає, що цей завод зазнавав атак кілька разів за час війни. Під час останньої такої атаки 15 липня 2025 року по території підприємства влучили щонайменше чотири безпілотники.

Як писав УНІАН, росіяни продовжують модернізувати ударні дрони типу "Шахед". За словами експерта з радіоелектронної боротьби Сергія Бескрестнова (позивний "Флеш"), вперше зафіксовано "Шахед", оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом (ПЗРК), камерою і радіомодемом, що дозволяє оператору з Росії запускати ракету по повітряних цілях.

Також ми розповідали, що на Куп'янському напрямку бійці ЗСУ взяли в полон громадянина Куби з позивним "Ніхто". Кубинець розповів, що жив і працював у Москві вісім місяців у статусі нелегала після закінчення візи, де поліція погрожувала йому штрафами, депортацією або відправленням на війну; замість депортації на батьківщину його за шість днів направили на фронт без підписання контракту з Міноборони РФ.

