У Києві викрали вантажівку "ЗІЛ". За попередніми даними, автовикрадач був нетверезим і хотів "покататися".
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Як повідомляє Telegram-канал "Киев сейчас", вантажівку знайшли на вулиці Братиславській. автовикрадач пояснив - взяв автомобіль, щоб "покататися і з'їздити у справах".
Відео затримання ймовірного викрадача вантажівки опублікував "Киев Оперативный". На відео чоловіка затримують правоохоронці, але він тим часом каже, що за кермом не сидів, і насправді взагалі "доктор". Пізніше він заявив, що в його затриманні "винен Путін".
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