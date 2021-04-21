На відео з місця подій викрадач кричить, що в його затриманні "винен Путін".

У Києві викрали вантажівку "ЗІЛ". За попередніми даними, автовикрадач був нетверезим і хотів "покататися".

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Як повідомляє Telegram-канал "Киев сейчас", вантажівку знайшли на вулиці Братиславській. автовикрадач пояснив - взяв автомобіль, щоб "покататися і з'їздити у справах".

Відео затримання ймовірного викрадача вантажівки опублікував "Киев Оперативный". На відео чоловіка затримують правоохоронці, але він тим часом каже, що за кермом не сидів, і насправді взагалі "доктор". Пізніше він заявив, що в його затриманні "винен Путін".

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Автор: Дмитро Захаров