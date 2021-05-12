Водія та пасажира госпіталізували.

Вранці 12 травня на проспекті Леся Курбаса у Києві перекинувся бетонозмішувач Mercedes. Водій був п'яний.

Читайте такожУ моторошній аварії на трасі Київ-Чоп загинула ціла родина (фото, відео)Про це повідомляє патрульна поліції Києва у Facebook.

Попередньо, водій вантажівки не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся. Момент аварії зафільмували камери відеоспостереження.

Зазначається, що під час спілкування інспектори помітили у 53-річного водія ознаки алкогольного сп'яніння.

«Тест на приладі Драгер, який на вимогу патрульних пройшов чоловік, показав 1,44 проміле. Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП», – повідомили у поліції.

Водія та пасажира вантажівки оглянули медики та госпіталізували до медичного закладу.

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Автор: Катерина Шварц