Вранці 12 травня на проспекті Леся Курбаса у Києві перекинувся бетонозмішувач Mercedes. Водій був п'яний.
Читайте такожУ моторошній аварії на трасі Київ-Чоп загинула ціла родина (фото, відео)Про це повідомляє патрульна поліції Києва у Facebook.
Попередньо, водій вантажівки не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся. Момент аварії зафільмували камери відеоспостереження.
Зазначається, що під час спілкування інспектори помітили у 53-річного водія ознаки алкогольного сп'яніння.
«Тест на приладі Драгер, який на вимогу патрульних пройшов чоловік, показав 1,44 проміле. Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП», – повідомили у поліції.
Водія та пасажира вантажівки оглянули медики та госпіталізували до медичного закладу.
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