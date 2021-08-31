Наразі юних зловмисників розшукують правоохоронці.

У Києві група з п'яти підлітків влаштувала акт вандалізму в фітнес парку "Озеро Лебедине" в Дарницькому районі. Будівельні роботи там досі тривають, одну з черг парку відкрили не так давно.

Відео інциденту з'явилося напередодні на сторінці КО "Київзеленбуд" у Facebook.

Внаслідок інциденту було зламано дитячу гойдалку "гніздо", вирвано гумове покриття біля лав тощо. Комунальники звернулися через акт вандалізму до правоохоронців.

"Якщо хтось впізнав осіб на цьому відео, повідомте, будь ласка, поліцію або КО "Київзеленбуд". Дитячі майданчики – не місце для розваг молоді! У парку достатньо локацій для відпочинку кожного!", - йдеться у повідомленні.

Чи знайшли правоохоронці вандалів - наразі не невідомо.

Як повідомляв УНІАН, днями в Центральному парку Луцька молодий військовий на очах у дітей закидав камінням качок і вбив одну з них. Згодом його розшукали за записами камер відеоспостереження й змусили вибачитися перед мешканцями міста. Він також пообіцяв купити пару качок і випустити їх в озеро.

Автор: Юрій Годован