Наслідки інциденту ліквідували столичні комунальники.

У центрі Києва після завершення святкових заходів до річниці Незалежності України було скоєно зухвалий акт вандалізму.

Як повідомляє прес-служба комунальної корпорації "Київавтодор" у Facebook, невідомий чоловік облив червоною фарбою сходи біля Київської міської державної адміністрації. Зловмисник також залив постамент з державним прапором і табличкою "Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року". Крім того, чоловік залишив біля таблички відбиток власної руки з червоної фарби.

"Правоохоронці зафіксували інцидент. Після завершення слідчих дій - працівники ШЕУ Шевченківського району оперативно відмили сходи і постамент на вул. Хрещатик, 36. Звертаємось до поліції всебічно й оперативно розслідувати інцидент", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час військового параду в Києві один з глядачів намагався скоїти акт самоспалення. За словами очевидців, чоловік облив себе запальною сумішшю і підпалив. Через що у натовпі сталася паніка.

День Незалежності - 2021

Сьогодні Україна святкує 30-ту річницю Незалежності. У зв'язку річницею Незалежності по всій країні відбудуться урочисті заходи.

У Києві відбувся парад військ, під час якого провели артилерійський салют з острова Труханів. В цей час в Одесі відбулось урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, показ військової техніки.

Через святкові заходи у столиці в ніч з 24 на 25 серпня на дві години буде продовжено роботу столичного метрополітену та низки маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування.

Автор: Юрій Годован