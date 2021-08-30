Розшукати зловмисника вдалося завдяки камерам спостереження, бо спочатку він утік.

Мешканець Луцька закидав камінням качок у Центральному парку міста, вбивши одну з них. Згодом його знайшли й змусили вибачитися за ганебний вчинок.

Про це повідомили у Департаменті муніципальної варти міської ради.

Сам інцидент стався 26 серпня. "Особливої цинічності та жорстокості додає те, що він це зробив у присутності малолітніх осіб, а з цим чоловіком була дівчина, яка його не зупинила", - розповідають у відомстві.

З місця вони втекли на автомобілі, який зафіксували камери відеоспостереження. Всі матеріали комунальники передали правоохоронцям.

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27 серпня стало відомо, що особу зловмисника встановили. "Дякуючи небайдужим користувачам соціальних мереж Facebook, які надали посилання вдалось встановити особу. За даними, сторінка належить Панашій Ігор 22 липня 1988 року народження у мережі Facebook, як Ігор Пан. Військовослужбовець, служив у Луцькому аеродромі в/ч А 3186", - розповіли в Департаменті.

Сьогодні було оприлюднено його публічне вибачення перед містянами. "Ми з дружиною просимо вибачення і постараємося якось відшкодувати те, що я зробив. Я куплю пару диких качок і запущу їх назад. Більше такого не повториться", - запевнив він.

Автор: Юрій Годован