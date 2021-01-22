За фактом події розпочали кримінальне провадження.

Ввечері 21 січня в Києві на вулиці Євгена Коновальця невідомі у ході конфлікту побили трьох представників ЗМІ та втекли.

Читайте такожПобив цуценя у під’їзді і викинув на мороз: поліція встановила особу шкуродера в КиєвіПро це повідомляється на Facebook-сторінці Відділу комунікації поліції Києва.

«Журналісти надали пояснення правоохоронцям та звернулися за медичною допомогою до лікарні. Двоє потерпілих написали заяви про вчинення правопорушення», – говориться в повідомленні.

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За фактом події розпочали кримінальне провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють всіх учасників події.

Зазначається, що дана подія не пов’язана із професійною діяльністю постраждалих.

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Автор: Катерина Шварц