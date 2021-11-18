Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті людини, частини тіла якої виявили у Печерському районі.

У Печерському районі Києва у четвер, 18 листопада, у сміттєвому контейнері виявили частини людського тіла.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

"До поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів у сміттєвому контейнері виявили частини людського тіла. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, оперативники, кінологи та судово-медичний експерт", - йдеться у повідомлені.

Наразі правоохоронці проводять огляд місця події та першочергові слідчі дії, встановлюють ймовірних свідків, вивчають відеозаписи з камер спостереження, що розташовані поруч. Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи загиблої людини та розшуку осіб, причетних до вбивства.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

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Автор: Леся Лещенко