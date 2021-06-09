Він вже має підозру про замах на вбивство ще однієї жінки 70-річного віку.

Лікаря, який займався стоматологічною практикою у Києві, підозрюють у замаху на вбивство колишньої тещі.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, у липні 2020 року підозрюваний "на грунті тривалих неприязних відносин здійснив замах на вбивство колишньої тещі шляхом створення умов, необхідних для настання дорожньо-транспортної пригоди".

Встановлено, що 33-річний лікар-стоматолог, знаючи, де працює потерпіла і на якому автомобілі вона пересувається, здійснив пошкодження гальмівного шлангу та системи газобалонного обладнання, що у подальшому могло призвести до ДТП та вибуху автомобіля.

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"Однак бажаний для підозрюваного результат не настав, оскільки потерпіла під час руху на автомобілі зрозуміла, що гальмівна система несправна, у зв’язку з чим здійснила екстрену зупинку автомобіля за допомогою ручних гальм", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними прокуратури, чоловік вже має підозру про замах на вбивство ще однієї жінки 70-річного віку, яка була його пацієнткою. У березні 2021 року йому повідомили про підозру у вчиненні замаху на вбивство, розбійному нападі на ще одну жінку, крадіжці, шахрайстві на 400 тис. грн та погрозі насильством прокурору під час обрання йому запобіжного заходу (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 КК України).

"Також нагадуємо, що на розгляді судів перебувають ще два кримінальні провадження відносно цієї ж особи за фактами вчинення інших тяжких злочинів. А саме, у Дарницькому районному суді столиці за ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 КК України та Броварському міськрайонному суді Київської області за ч. 3 ст. 185 КК України", - зазначили в прокуратурі.

Тепер підозрюваному продовжено строк тримання під вартою. Досудове розслідування у об’єднаному кримінальному провадженні триває.

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Автор: Надя Пришляк