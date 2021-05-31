Хлопець під час бійки отримав кілька ударів у голову, один з яких виявився смертельним.

У Тернополі біля нічного клубу до смерті побили 25-річного хлопця.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагічний інцидент стався у ніч з 29 на 30 травня на проспекті Злуки.

«Потерпілий повертався з другом та його подругою з магазину. Біля клубу між перехожими та відвідувачами закладу виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички потерпілий отримав кілька ударів від невідомого, один з них припав у голову в ділянку скроні, після чого хлопець втратив свідомість», - йдеться у повідомленні.

Лікарі бригади екстреної меддопомоги, які прибули на виклик, констатували його смерть. За даними судмедекспертизи, причиною смерті став крововилив в головний мозок.

Читайте такожФілімонов розповів, що могло вбити його онука: раптову смерть розслідує поліціяЗазначається, що по тривозі о 05:00 на пошуки підозрюваного було піднято оперативників карного розшуку, слідчих, працівників інших підрозділів. Поліцейські здійснювали подворовий та поквартирний обхід прилеглої території, відпрацьовували відео з камер спостереження.

За кілька годин правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель Тернопільського району, 1994 року народження. У скоєному він зізнався.

Чоловіка затримали згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Автор: Григорій Бондар