У Тернополі біля нічного клубу до смерті побили 25-річного хлопця.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагічний інцидент стався у ніч з 29 на 30 травня на проспекті Злуки.
«Потерпілий повертався з другом та його подругою з магазину. Біля клубу між перехожими та відвідувачами закладу виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички потерпілий отримав кілька ударів від невідомого, один з них припав у голову в ділянку скроні, після чого хлопець втратив свідомість», - йдеться у повідомленні.
Лікарі бригади екстреної меддопомоги, які прибули на виклик, констатували його смерть. За даними судмедекспертизи, причиною смерті став крововилив в головний мозок.
Читайте такожФілімонов розповів, що могло вбити його онука: раптову смерть розслідує поліціяЗазначається, що по тривозі о 05:00 на пошуки підозрюваного було піднято оперативників карного розшуку, слідчих, працівників інших підрозділів. Поліцейські здійснювали подворовий та поквартирний обхід прилеглої території, відпрацьовували відео з камер спостереження.
За кілька годин правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель Тернопільського району, 1994 року народження. У скоєному він зізнався.
Чоловіка затримали згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Вас також можуть зацікавити новини
- Чоловіка, який по-звірячому зарізав 7-річного сина на Чернігівщині, відправлять до психлікарні
- Підпалювач тролейбуса в Києві зробив страшне зізнання (відео)
- У Кривому Розі хлопець підпалив свою вагітну дівчину
- На червень призначено три судові засідання у справі про вбивство копами 5-річного Кирила Тлявова - Венедіктова
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram