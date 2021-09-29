Зловмисниками виявилися 22-річна жінка та 24-річний чоловік, повідомили в прокуратурі.

У Києві викрили чоловіка та жінку, які масово підробляли COVID-сертифікати й ПЛР-тести на коронавірус COVID-19.

ПЛР-тести продавали за 600 гривень, а свідоцтво про вакцинацію коштувало 1 200 грн, повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

За її даними, 24-річний чоловік і 22-річна жінка створили чат-бот в месенджері, де приймали замовлення на виготовлення підробленої медичної документації.

Без проходження лабораторних досліджень громадянам пропонували виготовлення ПЛР-тестів з негативним результатом на COVID-19, а також міжнародні свідоцтва про вакцинацію.

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За попередніми підрахунками, пара встигла виготовити близько 200 підроблених медичних документів.

За місцем проживання фігурантів та в їхніх автомобілях проведено обшуки.

Вилучено ноутбук, мобільні телефони, банківські картки, а також бланки для ПЛР-тестів.

В результаті огляду вилученої техніки виявлено листування з замовниками щодо виготовлення псевдосертифікатів, а також знайдено бланки для їх виготовлення.

Раніше в Харківській області співробітники Служби безпеки України припинили діяльність "COVID-бізнесу" – викрила схему підробки ПЛР-тестів на коронавірус, яка щомісяця приносила зловмисникам до 1 млн гривень прибутку.

Правоохоронці з'ясували, що схему організували співробітники однієї з приватних лабораторій разом з представниками турагентства.

Автори: Світлана Закелова, Екатерина Присяжнюк