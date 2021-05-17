Юнака госпіталізували, він у важкому стані.

У Києві 15-річний хлопець стрибнув з мосту. Лікарі госпіталізували юнака до лікарні, наразі він перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомляє Поліція Київської області у Facebook.

Правоохоронці що потерпілим є зниклий на Фастівщині неповнолітній. Вранці стало відомо, що хлопець написав записку про намір покінчити життя самогубством та пішов з дому у селі Липовий Скиток.

На пошуки хлопця підключили аеророзвідку. Згодом стало відомо про спробу самогубства юнака у столиці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Читайте такожВ Очакові у канаві знайшли мертвого військового із запискою (фото)Як повідомляє Gordon.ua, хлопця звуть Денис Родіков. Він є сином Володимира та Діани Родікових, які в березні померли від коронавірусу. Крім Дениса, без батьків залишилося ще 11 дітей.

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Автор: Катерина Шварц