У Києві 15-річний хлопець стрибнув з мосту. Лікарі госпіталізували юнака до лікарні, наразі він перебуває у тяжкому стані.
Про це повідомляє Поліція Київської області у Facebook.
Правоохоронці що потерпілим є зниклий на Фастівщині неповнолітній. Вранці стало відомо, що хлопець написав записку про намір покінчити життя самогубством та пішов з дому у селі Липовий Скиток.
На пошуки хлопця підключили аеророзвідку. Згодом стало відомо про спробу самогубства юнака у столиці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.
Читайте такожВ Очакові у канаві знайшли мертвого військового із запискою (фото)Як повідомляє Gordon.ua, хлопця звуть Денис Родіков. Він є сином Володимира та Діани Родікових, які в березні померли від коронавірусу. Крім Дениса, без батьків залишилося ще 11 дітей.
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