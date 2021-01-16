Чоловік не зміг пригадати увесь алкоголь, який вживав перед поїздкою.

У Києві копи зупинили на дорозі нетверезого водія, який відзначився незвичною відвертістю.

Деталі інциденту повідомляються на сторінці столичної патрульної поліції у Facebook.

Він стався на вулиці Гетьмана. Там патрульні зупинили автомобіль KIA, який постійно рухався між смугами для руху. У 44-річного водія помітили ознаки алкогольного сп'яніння, він погодився пройти огляд на місці. Драгер показав результат у 2,03 проміле.

Чоловік зізнався, що вживав перед поїздкою різні алкогольні напої та всіх пригадати не зміг.

"Пив горілку, ром, коньяк, коктейлі", - так він описав свій стан.

На нього склали протоколи за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

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Автор: Юрій Годован