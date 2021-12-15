Тіло загиблої знайшли на стадіоні недалеко від центру міста.

Зима в Україні тільки почалася, а вже забрала життя людей. Жінка померла у Львові від переохолодження.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Тіло 48-річної загиблої виявили на стадіоні недалеко від центру міста. За даними поліції, жінка не мала постійного місця проживання.

Відзначається, що в регіоні температура повітря вночі опускалася до 7 градусів морозу. Погіршує ситуацію висока вологість та вітер, а також велика кількість снігу.

Рятувальники та медики просять українців тепло одягатися, носити не тісне взуття та не вживати алкоголь.

Погода в Україні

За прогнозом синоптика Наталії Діденко, в Україну йде серйозне похолодання. За її словами, температура повітря 21-23 грудня в нічні години може опускатися до -12...-18 градусів, а вдень мороз коливатиметься поблизу -5...-10 градусів.

При цьому за даними Погода УНІАН, до кінця тижня в Україні збережеться волога і похмура погода з великою кількістю опадів. По всій країні пройдуть дощі, мокрий сніг і сніг.

Перед вихідними дощі та мокрий сніг накриють вже всю країну. Вночі температура опускатиметься до 0°...-3°, а вдень очікується невеликий "плюс". На вихідних температура ще трохи знизиться, на зміну дощів прийдуть більш зимові опади.

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Автор: Анастасія Горбачова