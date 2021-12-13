54-річного мешканця міста забрали до реанімації.

У Львові зафіксували перший випадок обмороження та переохолодження у цьому сезоні. На колії знайшли нетверезого чоловіка, який був непритомним. Його госпіталізували у важкому стані.

Про це повідомляє прес-служба Першого територіального медичного об'єднання міста Львова у Facebook.

Так, працівники залізниці знайшли прямо на коліях чоловіка, який був непритомним. 54-річного мешканця Львова, який до того ж був напідпитку, забрали у реанімаційне відділення Першого територіального медичного об'єднання.

Чоловік перебував у важкому стані. У нього були ознаки обмороження та порушення життєвих функцій. Наразі вже відомо, що чоловік прийшов до тями, його перевели у Центр термічної травми, де він буде лікувати незначні обмороження рук.

Читайте такожНа Чернігівщині чоловік вбив жінку на очах у дітей: його шукали місяцьТакож прес-служба нагадала про правила безпеки під час морозів. Найчастіше у людей трапляються поверхневі обмороження, від яких страждають відкриті ділянки шкіри. Діти можуть обморозити кінцівки та шкіру швидше за дорослих.

"Аби відігріти ці ділянки достатньо трішки їх зігріти: сховайте руки під пахви, а обличчя прикрийте рукавичками. При легкому обмороженні шкіра стає блідо-рожевою, а впродовж доби можуть з’явитися пухирці, як при опіках. Увага! При такому обмороженні ні в якому разі не можна розтирати шкіру і запихати руки у гарячу воду", - наголосили у прес-службі.

Експерти радять знімати мокрий одяг або взуття та відігрівати кінцівки у теплій ковдрі. Також варто пити гарячий чай та спостерігати за ураженими ділянками. Якщо через шість годин стан шкіри не почне поліпшуватися, а болючі відчуття не зникнуть, потрібно негайно звертатися до лікарні.

"Найстрашніше - важкі обмороження. Їх можна розпізнати за набряками, потемнінням шкіри, а також нечутливістю в ділянці обмороження. У таких випадках варто негайно звертатися до лікарів!", - додали експерти.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Львові з бронхів 4-річного хлопчика лікарі дістали світлодіодну лампочку. Окрім цього українців сьогодні попередили про наближення стихії та розповіли, де чекати негоди.

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Автор: Поліна Кузенко