Державі спричинено матеріальну шкоду на загальну суму понад 8,5 мільйона гривень.

Завідувачку відділу Музею мистецтва давньої української книги ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького судитимуть через зникнення старовинних книг на понад 8,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що жінка не забезпечила збереження ввірених їй матеріальних цінностей, через що зникли книжки з великою історичною цінністю.

"Було втрачено, зокрема, "Апостол" І. Федоровича, 1574 року видання, "Євангеліє" Святодухівського братства, 1575 року видання, "Ключ розуміння" Ґалятовського Йоаникія, 1665 року видання. Таким чином, внаслідок неналежного виконання обвинуваченою своїх службових обов’язків державі спричинено матеріальну шкоду на загальну суму понад 8,5 мільйона гривень", - розповіли у прокуратурі.

Обвинувальний акт щодо жінки, яку обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), прокурори скерували до суду.

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Автор: Катерина Комолова