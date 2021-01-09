В Миколаєві поліція встановлює обставини смерті 51-річного місцевого мешканця. Чоловік загинув від вибуху у дворі приватного домоволодіння.
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Як повідомляється на сайті нацполіції Миколаївської області, повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні, 9 січня, близько 13:10. Співробітники вибухотехнічної служби знайшли на місці пригоди тіло жителя будинку.
За попередніми висновками спеціалістів, вибухнула граната РГД-5. Основні версії загибелі потерпілого - це самогубство та необережне поводження з вибуховими речовинами. Наразі поліцейські збирають речові докази, аби підтвердити чи спростувати кожну з них.
Обставини вибуху, його причини та походження вибухового пристрою встановлюються.
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