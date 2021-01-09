За попередніми висновками спеціалістів, вибухнула граната РГД-5.

В Миколаєві поліція встановлює обставини смерті 51-річного місцевого мешканця. Чоловік загинув від вибуху у дворі приватного домоволодіння.

Читайте також"Це жах, шибки тремтіли": очевидці розповіли про потужний вибух на Полтавщині

Як повідомляється на сайті нацполіції Миколаївської області, повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні, 9 січня, близько 13:10. Співробітники вибухотехнічної служби знайшли на місці пригоди тіло жителя будинку.

За попередніми висновками спеціалістів, вибухнула граната РГД-5. Основні версії загибелі потерпілого - це самогубство та необережне поводження з вибуховими речовинами. Наразі поліцейські збирають речові докази, аби підтвердити чи спростувати кожну з них.

Обставини вибуху, його причини та походження вибухового пристрою встановлюються.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров