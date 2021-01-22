На місці пожежі працювало 13 одиниць техніки та 50 рятувальників.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що під час гасіння пожежі в будинку літніх людей у Харкові не вдалося врятувати 15 людей через те, що вони перебували на другому поверсі і були маломобільними або мали хвороби, пов'язані з ментальними розладами, водночас вогонь поширювався дуже швидко.

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Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він повідомив главі держави Володимиру Зеленському під час огляду місця трагедії.

Яровий доповів про обставини надзвичайної ситуації, перебіг порятунку людей і ліквідації пожежі. За його словами, інформація про займання надійшла о 15:03.

«У ході з’ясування обставин було встановлено, що в будинку можуть перебувати літні люди. До місця були направлені підрозділи ДСНС у достатній кількості для того, щоб виконати завдання з гасіння та рятування людей. Після прибуття о 15:15 ситуація була наступна: виривалося полум’я по периметру всієї будівлі, а також густий чорний дим. З вікон було видно, що вогонь розповсюдився на весь другий поверх. Також горіло перекриття між першим та другим поверхами», – розповів Яровий.

На місці пожежі працювало 13 одиниць техніки та 50 рятувальників.

Під час гасіння пожежі було врятовано 9 людей, їх госпіталізували.

«Але, на жаль, на другому поверсі було виявлено загиблими 15 осіб», – додав він.

«Люди були лежачими, але хто встановив у будинку на вікнах ґрати?» – запитав президент.

На це Зеленському доповіли, що цей будинок для літніх людей був приватним і працював без належно оформлених документів на такий вид діяльності. Люди перебували тут нелегально, за їхнє утримання платили родичі.

Президент також коротко поспілкувався з місцевими мешканцями, які живуть по сусідству з будинком, що згорів. Вони розповіли про те, як давно функціонував цей будинок, і які кроки намагалися здійснити для припинення його діяльності, а також про вчорашні події.

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові

21 січня, у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб, 5 госпіталізували.

За попередніми даними, причиною займання стало необережне поводження з електронагрівальними приладами. За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, поліцейські вирішують питання про затримання власниці будинку, в якому сталася пожежа.

У Харківській ОДА повідомили, що зазначений будинок нелегальний.

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Автор: Костянтин Гончаров