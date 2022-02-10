Жінка вилізла на кондиціонер і кричала, що їй все набридло.

В місті Чорноморськ Одеської області рятувальники зняли жінку з кондиціонера, встановленого на 3-му поверсі житлового будинку.

Про це журналістам повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області.

Відзначається, що приблизно о 19:10 в Службу порятунку надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що в Чорноморську по вулиці 1-го Травня на кондиціонері знаходиться жінка. Кондиціонер - на третьому поверсі 5-поверхового житлового будинку, і правоохоронцям необхідна допомога рятувальників, щоб її зняти з висоти.

Прибувши на місце події, фахівці ДСНС побачили громадянку, яка перебувала на кондиціонері і при цьому трималася руками за дроти. За допомогою автодрабини її зняли та передали працівникам поліції та медикам. Від ДСНС залучалися 2 одиниці пожежної техніки та 6 осіб рятувальників.

ГУ ДСНС також оприлюднило відповідне відео.

За словами очевидців, молода жінка залізла на кондиціонер і почала голосно кричати про те, як її "все дістало". Місцеві жителі злякалися і викликали поліцейських, люди припускають, що вона була під впливом наркотичних або психотропних речовин.

Що саме стало причиною того, що сталося, поки невідомо.

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