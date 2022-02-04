Його звільняли рятувальники.

У Хмельницькому нетверезий чоловік випав з балкона сьомого поверху і повис на мотузках для сушіння білизни. Його звільняли рятувальники.

Про це пише Depo.Хмельницький з посиланням на Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області.

У ніч на 4 лютого рятувальникам повідомили, що з балкона багатоповерхового будинку на вулиці Шухевича випав чоловік.

З'ясувалося, що мова йде про нетверезого 32-річного місцевого жителя. Він впав на мотузки для сушіння білизни на шостому поверсі.

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