Громадянин України був за кермом вантажівки, яка зіткнулася з трамваєм.

На півдні Польщі у ДТП загинув українець.

Як повідомляє поліція Сілезького воєводства, автоаварія сталася вчора у місті Свентохловіце.

Вантажівка Volkswagen зіткнулася з трамваєм. Незважаючи на реанімаційні дії, рятувальникам не вдалося відновити життєдіяльність водія автомобіля, яким виявився 41-річний громадянин України.

Також постраждали водій та двоє пасажирів трамвая, їх госпіталізували.

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За фактом ДТП поліція порушила кримінальну справу.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада у Польщі в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє українських громадян, ще двоє українців дістали травми і були госпіталізовані.

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Автор: Вікторія Токарєва