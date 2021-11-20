На півдні Польщі у ДТП загинув українець.
Як повідомляє поліція Сілезького воєводства, автоаварія сталася вчора у місті Свентохловіце.
Вантажівка Volkswagen зіткнулася з трамваєм. Незважаючи на реанімаційні дії, рятувальникам не вдалося відновити життєдіяльність водія автомобіля, яким виявився 41-річний громадянин України.
Також постраждали водій та двоє пасажирів трамвая, їх госпіталізували.
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За фактом ДТП поліція порушила кримінальну справу.
Як повідомляв УНІАН, 9 листопада у Польщі в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє українських громадян, ще двоє українців дістали травми і були госпіталізовані.
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