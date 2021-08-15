Для пошуку шестирічного хлопчика Олексія Стефанціва, який загубився вчора під час сходження на Говерлу, використовують квадрокоптер і службових собак.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.
В повідомленні сказано, що до пошуків хлопчика максимально залучені всі служби поліції Івано-Франківщини, працівники ДСНС, військовослужбовці, кінологи зі двома службовими собаками та використовується квадрокоптер.
Зазначається, що допомагають правоохоронцям також волонтери ГО "Гірський рятувальний центр", представники "Червоного Хреста" та Карпатського національного природного парку.
В поліції нагадують, що хлопчик загубився 14 серпня близько 15:30 год. під час сходження на гору Говерла і досі його місце перебування невідоме. Повідомлення до поліції про зникнення дитини надійшло близько 22:50 від родичів дитини.
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Поліція дає прикмети дитини: зріст 110 см, середньої статури, волосся коротке каштанове, очі карі. Був одягнений в зелену футболку, штани камуфляжного забарвлення, голубу кепку з червоним козирком.
Правоохоронці просять телефонувати до поліції всіх, хто може сприяти встановленню місця знаходження малолітнього Олексія Стефанціва.
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