Хлопчик загубився вдень 14 серпня / фото поліція

Для пошуку шестирічного хлопчика Олексія Стефанціва, який загубився вчора під час сходження на Говерлу, використовують квадрокоптер і службових собак.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

В повідомленні сказано, що до пошуків хлопчика максимально залучені всі служби поліції Івано-Франківщини, працівники ДСНС, військовослужбовці, кінологи зі двома службовими собаками та використовується квадрокоптер.

Фото поліція

Зазначається, що допомагають правоохоронцям також волонтери ГО "Гірський рятувальний центр", представники "Червоного Хреста" та Карпатського національного природного парку.

Фото поліція

В поліції нагадують, що хлопчик загубився 14 серпня близько 15:30 год. під час сходження на гору Говерла і досі його місце перебування невідоме. Повідомлення до поліції про зникнення дитини надійшло близько 22:50 від родичів дитини.

Фото поліція

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Поліція дає прикмети дитини: зріст 110 см, середньої статури, волосся коротке каштанове, очі карі. Був одягнений в зелену футболку, штани камуфляжного забарвлення, голубу кепку з червоним козирком.

Фото поліція

Правоохоронці просять телефонувати до поліції всіх, хто може сприяти встановленню місця знаходження малолітнього Олексія Стефанціва.

Фото поліція
Фото поліція

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Автор: Надя Пришляк