Правоохоронці просять телефонувати в поліцію всіх, хто може сприяти встановленню місця знаходження малолітнього Олексія Стефанціва.

Для пошуку шестирічного хлопчика Олексія Стефанціва, який загубився вчора під час сходження на Говерлу, використовують квадрокоптер і службових собак.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

В повідомленні сказано, що до пошуків хлопчика максимально залучені всі служби поліції Івано-Франківщини, працівники ДСНС, військовослужбовці, кінологи зі двома службовими собаками та використовується квадрокоптер.

Зазначається, що допомагають правоохоронцям також волонтери ГО "Гірський рятувальний центр", представники "Червоного Хреста" та Карпатського національного природного парку.

В поліції нагадують, що хлопчик загубився 14 серпня близько 15:30 год. під час сходження на гору Говерла і досі його місце перебування невідоме. Повідомлення до поліції про зникнення дитини надійшло близько 22:50 від родичів дитини.

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Поліція дає прикмети дитини: зріст 110 см, середньої статури, волосся коротке каштанове, очі карі. Був одягнений в зелену футболку, штани камуфляжного забарвлення, голубу кепку з червоним козирком.

Правоохоронці просять телефонувати до поліції всіх, хто може сприяти встановленню місця знаходження малолітнього Олексія Стефанціва.

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Автор: Надя Пришляк