52-річний зловмисник наніс численні ножові поранення 44-річному постраждалому.

Поліція затримала чоловіка, який скоїв замах на вбивство адвоката, президента футбольного клубу «Суми» та колишнього прокурора Геннадія Дем’яненка.

Читайте такожУ ДТП під Одесою постраждали чотири людини (фото)Як повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, після спільного вживання спиртних напоїв, 52-річний сумчанин наніс численні ножові поранення своєму 44-річному знайомому, в результаті чого останній потрапив до лікарні, а його нападника затримали поліцейські.

«Про злочин до поліції повідомила дружина потерпілого, яка, прийшовши додому, виявила закривавленого чоловіка. В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 52-річний житель обласного центру», – зазначається у повідомленні.

Наразі працівники поліції затримали нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Чоловіку вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Слідство триває», – йдеться у повідомленні.

Як уточнюють місцеві ЗМІ, подія трапилася 9 травня близько 22:00, а постраждалим, отримавши колото-різані рани, став Дем’яненко, який володіє юридичною фірмою «LS Group». Раніше він працював в органах прокуратури України, є державним радником юстиції 3 класу, почесним працівником прокуратури та заслуженим юристом України, а також президентом ФК «Суми».

Ввечері 11 травня прес-служба ФК «Суми» поширила офіційну заяву з приводу вчинення замаху на вбивство президента клубу.

«Офіційно інформуємо, що наразі життю та здоров‘ю Геннадія Олександровича нічого не загрожує, він пройшов усі необхідні реанімаційні та медичні процедури. За фактом отримання ним понад десяти колото-різаних поранень. Органами поліції зареєстровано та розслідується кримінальне провадження щодо замаху на вбивство», – йдеться у заяві.

Також у ній висловлюється вдячність «лікарям за надзвичайно професійні дії та правоохоронцям за оперативне реагування на злочин».

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Автор: Віталій Кохан