В обласному центрі затримали чоловіків, які при свідках витягли телефон з рюкзака місцевої жительки, повідомили в поліції.

У центрі Одеси двоє чоловіків на очах у перехожих здійснили спробу пограбування жінки. Підозрювані затримані. Один з них пропонував хабар поліцейському.

Інцидент в Одесі стався минулого тижня (6 – 12 вересня) на Італійському бульварі, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За даними відомства, зловмисники на очах у перехожих витягли з рюкзака одеситки мобільний телефон й почали тікати.

"Одного з них – 31-річного уродженця Закавказзя – затримали відразу і вилучили чужий гаджет. Тоді чоловік запропонував правоохоронцям $100 в обмін на те, щоб його відпустили. Іншого правопорушника, 33-річного одесита, поліцейські затримали в центрі міста у той же день", – розповіли у відомстві.

Як уточнили в поліції, коп від хабаря відмовився. Затриманим оголосили підозри за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 186 (Замах на грабіж за попередньою змовою осіб) Кримінального кодексу України, щодо іноземця також розпочали провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) КК.

Зловмисники перебували під вартою, їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, у серпні в Одесі одного чоловіка за день двічі пограбували. Перший злочин у курортній Аркадії скоїла дівчина, з якою чоловік пив вино. Потерпілий стверджував, що після випитого заснув, а нова знайома забрала у нього кілька тисяч гривень, смартфон та кільце.

Потім потерпілого пограбував чоловік, який підвіз його додому. Зловмисник пішов до чоловіка додому, щоб отримати гроші за проїзд, а потім вдарив пасажира по голові й забрав кілька тисяч доларів і золоті вироби.

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Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк