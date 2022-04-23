Наразі вдалося наново виставити плащаницю, Пасхальні богослужіння у храмі відбуватимуться у звичному режимі.

У Тернополі цієї ночі, 23 квітня, вибивши вхідні двері, 35-річна жителька міста влетіла на авто в архикатедральний собор Непорочного Зачаття УГКЦ, внаслідок чого в храмі було знищено плащаницю та пошкоджено церковне майно.

Про це повідомив мер міста Сергій Надал у Facebook, а також поліція Тернопільської області.

Надал звернувся до Національної поліції, Служби безпеки України, щоб якнайшвидше притягнути "антихристів" до відповідальності.

"Ми зробимо все, щоб тернополяни не відчули наруги над багатовіковим святим місцем. Зробимо все, щоб відновити святиню", – додав міський голова Тернополя.

З посиланням на поліцію він повідомив, що водійку наразі доправили в лікарню, автомобіль відбуксирували з храму і помістили на арештмайданчик.

Внаслідок наїзду потерпілих немає.

На інформресурсі Української греко-католицької церкви повідомляється з посиланням на о. Романа Демуша, співробітника храму, що священнослужителі всю ніч перебували у храмі, щоб усунути всі пошкодження. "Зараз храм функціонує у звичному режимі. Були знищені деякі речі. Нам вдалося наново виставити плащаницю, що ми зробили вночі... Митрополит Василій здійснив чин нового освячення храму через акт вандалізму, осквернення святині. Пасхальні богослужіння у храмі відбуватимуться у звичному режимі", – розповів священник.

Сьогодні за Юліанським календарем Українська греко-католицька церква переживає Велику суботу.

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