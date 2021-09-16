Попередня причина пожежі – порушення технологічного регламенту.

В Житомирі на одному з підприємств сталася пожежа з вибухом, троє людей отримали опіки.

Як повідомляється на сайті ГУ ДСНС України, на відкритій території зайнялися сушильні камери для деревини. На місці пригоди пожежники з’ясували, що, попередньо, через вибух 200-літрової бочки із легкозаймистою речовиною сталося загоряння двох металевих сушильних камер та деревини, що знаходилася поруч.

В результаті пригоди троє людей отримали опіки різного ступеню важкості, їх госпіталізували.

До боротьби з вогнем залучили 15 пожежників та 2 одиниці техніки. Вогонь знищив дві металеві бочки та деревину. Пошкоджено дві сушильні камери.

Попередня причина пожежі – порушення технологічного регламенту. Обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.

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15 вересня повідомлялось, що на автостоянці житлового району у Харкові вночі горіли шість автомобілів. На момент прибуття рятувальників вогнем повністю був охоплений автомобіль "Toyota Rav 4" на площі 5 квадратних метрів. Поруч зайнялися ще 5 автівок.

Автор: Дмитро Захаров