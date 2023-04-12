Митрополита Феодосія зобов'язали носити електронний браслет.

Суд призначив керівнику Черкаської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) митрополиту Феодосію (Денис Снігірьов) цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

Про це повідомила Черкаська єпархія УПЦ. "Суд призначив митрополиту Феодосію цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Що відомо про справу митрополита Феодосія - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого митрополиту Феодосію було оголошено підозру за порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161 Кримінального кодексу України).

В СБУ заявили, що зібрали беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП) у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Зокрема, митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їхньої расової, національної, релігійної належності та переконань.

Поширював публікації представників країни-агресора, які нав’язували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим, тим самим сприяли загостренню внутрішньої обстановки в регіоні через розпалювання міжрелігійної ворожнечі.

6 квітня йому було повідомлено про нову підозру - у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: