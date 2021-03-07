Аварія на Великій Васильківській в Києві / Патрульна поліція Києва
У Києві через дорожньо-транспортну пригоду ускладнено рух на вулиці Велика Васильківська.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі патрульної поліції Києва.
"ДТП на Великій Васильківській. Рух ускладнено", - зазначили в поліції.
Про подробиці аварії поки не повідомляється.
За даними Google Maps, затор скував Велику Васильківську та прилеглу вулицю Фізкультури.
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