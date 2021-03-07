Затор скував Велику Васильківську та прилеглу вулицю Фізкультури.

У Києві через дорожньо-транспортну пригоду ускладнено рух на вулиці Велика Васильківська.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі патрульної поліції Києва.

"ДТП на Великій Васильківській. Рух ускладнено", - зазначили в поліції.

Про подробиці аварії поки не повідомляється.

За даними Google Maps, затор скував Велику Васильківську та прилеглу вулицю Фізкультури.

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Автор: Дмитро Захаров