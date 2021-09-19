Аварія сталася сьогодні на світанку в Дністровському районі.

В Дністровському районі Чернівецької області внаслідок зіткнення мотоцикла і мікроавтобуса загинули двоє юнаків.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, аварія сталася 19 вересня приблизно о 4 годині ранку в селі Владична.

Попередньо поліцейські встановили, що 20-річний мотоцикліст допустив зіткнення з мікроавтобусом Renault Master під керуванням 57-річного жителя міста Кам’янець-Подільский Хмельницької області. Внаслідок аварії водій та 19-річний пасажир мотоцикла загинули на місці події.

Слідчі розпочали кримінальне провадження і з’ясовують обставини аварії.

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Тривають першочергові слідчі дії, додали в поліції.

Як раніше повідомляв УНІАН, на трасі біля виїзду з міста Біла Церква в напрямку села Дрозди трапилася смертельна аварія. Внаслідок ДТП загинули троє людей.

Зі слів 72-річного водія автомобіля Cherry Amulet, він не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де врізався в дерево.

Автор: Тамара Отовська