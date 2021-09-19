Удар був настільки сильним, що одну із пасажирок відкинуло в багажне відділення.

На трасі біля виїзду з міста Біла Церква в напрямку села Дрозди трапилася смертельна аварія.

Про це повідомили у відділ комунікації поліції Київської області.

Внаслідок ДТП загинули троє людей.

Зі слів 72-річного водія автомобіля Cherry Amulet, він не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де врізався в дерево.

"Удар був настільки сильним, що одна із пасажирок опинилась в багажному відділенні автомобіля. Жінка загинула на місці події, її особа досі встановлюється поліцейськими. Серед загиблих також 72-річна дружина водія та його 71-річний товариш", - розповіли правоохоронці.

Раніше на Сумщині під час ДТП загинуло троє осіб, ще одна перебуває в лікарні у тяжкому стані. Як попередньо встановили працівники поліції, водій автомобіля Toyota Highlander зіткнувся з вантажним DAF.

А у Хмельницькій області не розминулися ВАЗи. Внаслідок ДТП троє осіб загинули, ще трьох з травмами доправили до лікарні.

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Автор: Катерина Комолова