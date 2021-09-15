Дмитру Білоусу виповнилось 60 років, і з цієї нагоди він організував ветеранський матч.

У Чернівецькій області під час футбольного матчу на сільському стадіоні помер ветеран обласного футбольного клубу "Буковина" Дмитро Білоус. Чоловік пішов з життя доволі трагічно - у свій ювілей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у міській федерації футболу, трагічна подія сталася 14 вересня, в 60-й день народження Білоуса на стадіоні в селі Коровія Чернівецького району.

За інформацією очевидців, з нагоди свого ювілею Дмитро Білоус організував матч ветеранів "Буковини". Як розповіли медики, сам Білоус не брав участі у грі через стан здоров’я, адже мав проблеми із серцем.

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Дмитро Білоус - Довідка УНІАН

Дмитро Білоус – радянський та український футболіст, півзахисник, нападник. Він народився 14 вересня 1961 року в селі Вікно колишнього Заставнівського району. Більшу частину своєї кар’єри провів у "Буковині" (Чернівці) та "Металурзі" (Запоріжжя)

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Автор: Микола Кобилюк