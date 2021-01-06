З'явилися фото і відео з місця ДТП.

5 січня 2021 року в дорожньо-транспортній пригоді на території Дніпропетровської області загинув Лев Корбан - 16-річний син-школяр українського бізнесмена Геннадія Корбана, - разом зі своєю однокласницею Юлією Васик.

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Про це повідомляє видання Dетектив-Info з посиланням на джерела, які також надали фотографії наслідків аварії.

За інформацією Telegram-каналу "Карточный офис", син Корбана зник вдень 5 січня 2021 року після того, як поїхав кататися на баггі зі своєю однокласницею. Повідомляється, що поліція начебто виявила баггі на дні річки, в транспортному засобі виявили два трупи: Льва Геннадійовича Корбана і його однокласниці Васик Юлії Миколаївни.

За інформацією видання "Днепр оперативный", трагедія сталася біля села Новоолександрівка на річці Мокра Сура. Повідомляється, що 16-річний підліток приїхав до однокласниці з Дніпра, після чого вони вирушили кататися. Мати дівчинки, занепокоєна довгою відсутністю дівчини, повідомила в поліцію про зникнення дітей.

За попередньою інформацією, підлітки хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і вилетіли в річку. Попри невелику глибину, вони не змогли вибратися з транспортного засобу, оскільки були пристебнуті.

Також видання оприлюднило відео з місця пригоди.

Інформацію про загибель сина Корбана підтвердив нардеп Максим Бужанский, висловивши співчуття Геннадію Корбану.

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Автор: Андрій Василюк