Водій авто знаходився за кермом в неадекватному стані.

В Харкові легкове авто в'їхало у торговельні ряди на одному з ринків, постраждали двоє людей.

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Про це повідомляється на сайті обласної поліції. Зазначається, що правоохоронці отримали інформацію про пригоду вдень 17 квітня. Охоронець ринку повідомив, що невідомий на автомобілі «Toyota Camry» заїхав у торговельний павільйон.

В результаті пригоди чоловіка і жінку з переломами доставили до лікарні.

На місці поліцейські встановили особу водія - це 41-річний харків’янин, він перебував за кермом в неадекватному стані.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху ). Водію загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Автор: Дмитро Захаров