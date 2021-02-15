Поліція з'ясовує обставини смерті дитини в Києві / фото УНІАН
На вулиці Княжий Затон в Києві 13-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки і загинула на місці.
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Про це повідомляє поліція Києва. Обставини трагедії наразі з’ясовують правоохоронці.
«За попередньою інформацією, 13-річна дівчинка, місцева мешканка, впала з балкону 14-го поверху. Подія належним чином зареєстрована у Дарницькому управлінні поліції. Після встановлення усіх обставин та проведення першочергових слідчих дій буде надана правова кваліфікація події», - йдеться в повідомленні.
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