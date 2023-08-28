У розкраданні 12,6 млн грн підозрюють директора організації та ще низку приватних підприємств.

Під варту взято директора КО "Київмедспецтранс", який підозрюється в організації схеми розкрадання 12,6 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю запчастин для карет швидкої медичної допомоги.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури. Водночас, як альтернатива, суд визначив підозрюваному можливість внесення застави у розмірі 10 млн гривень. Крім цього, заступнику директора згаданого підприємства обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром 1,7 млн гривень.

"Вказані службові особи у співучасті з директорами п’яти фірм організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених КМДА для функціонування карет швидкої медичної допомоги в місті Києві та забезпечення їх запчастинами. Підконтрольні приватні підприємства отримували перемогу у цих закупівлях та постачали автозапчастини комунальному об’єднанню за завищеними цінами. За результатами експертизи встановлено завищення цін на суму понад 12, 6 млн грн", - інформує прокуратура.

На даний час триває розгляд клопотань щодо інших учасників організованої злочинної групи.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Останні справи щодо розкриття корупційних схем в Києві

Як повідомляв УНІАН, раніше в Офісі генпрокурора інформували, що викрили начальника управління Святошинської РДА Києва, який попався на розкраданні 800 тисяч гривень, виділених для ремонту укриттів.

Триває розслідування стосовно чиновників Дніпровської РДА Києва, які закупили за бюджетні кошти для укриттів музичні інструменти - барабани на майже 900 тисяч грн. Також у мережі з'явилася інформація про закупівлю для укриттів у цьому ж столичному районі електричних сковорідок за 1,2 мільйона гривень та електричної овочерізки за 130 тисяч гривень. Наразі посадовиці Управління освіти РДА, які відповідали за закупівлі, повідомлено про підозру.

Торік також було викрито протиправну діяльність керівництва КП "Житлоінвестбуд-УКБ" - посадовці налагодили схему привласнення коштів, призначених для відновлення столичних дитячих садочків та шкіл.

За даними слідства, впродовж 2019 року комунальники провели конкурсні торги на загальну суму понад 120 млн грн, 30 млн грн з яких вивели у "тінь", розподіливши їх між учасниками оборудки. Організатори "схеми" діяли через підконтрольні підприємства, які вони залучили до виконання капітальних будівельних та ремонтних робіт як підрядні організації.

А заступнику директора Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації – начальнику управління лікувально-профілактичної роботи торік було повідомлено про підозру за фактом службової недбалості під час закупівлі лікарських засобів для лікування онкологічних хворих (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідство встановило, що Департаментом охорони здоров’я у листопаді 2020 року укладено договір на поставку відповідних лікарських засобів та здійснено закупівлю. Відповідно до висновку комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи, внаслідок закупівлі зазначених лікарських засобів за завищеними цінами територіальній громаді міста Києва спричинено збитки у розмірі понад 7,5 млн грн.

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