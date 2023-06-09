Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Начальника Управління Святошинської районної державної адміністрації та підрядника викрито на розкраданні 800 тис. грн бюджетних коштів на ремонті укриттів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора. "За даними слідства, вони розтратили 800 тис. грн бюджетних коштів, які виділялися на капітальний ремонт найпростішого укриття для населення на території Святошинського району міста Києва", - розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що під час проведення огляду цього об’єкту правоохоронці із залученням експерта-будівельника зафіксували факти невиконання робіт в повному обсязі, неякісне виконання робіт та використання легкозаймистих, пожежонебезпечних матеріалів, а також суттєве завищення їх вартості.

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Так, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури було викрито та повідомлено про підозру начальнику Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА та підряднику у розтраті та привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час капітального ремонту укриття на території міста Києва (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Наголошується, що правоохоронні органи столиці продовжують системну роботу з документування фактів розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт та облаштування укриттів та споруд цивільного захисту на території Києва: як посадовцями, так і суб’єктами господарювання.

Перевірка укриттів у Києві

Мер Києва Віталій Кличко раніше заявив, що цього та минулого року з бюджету міста районам на ремонти укриттів виділено було 1,2 млрд грн. Водночас під час перевірок укриттів представниками міської влади було зафіксовано невиконання балансоутримувачами робіт, пов’язаних з ремонтними роботами.

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