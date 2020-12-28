Легкове авто вирішило "втекти" від господаря.

На вулиці Березняківська в Києві водій Peugeot 301 залишив своє авто на стоянці і пішов до квіткового магазину, однак вона викотилась на дорогу і зачепила маршрутку.

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Відео інциденту оприлюднено на Youtube-каналі BerCrime. На ньому можна бачити, що маршрутний автобус намагався оминути «автомобіль-утікач», однак все ж зачепив його. Водій маршрутки намагався дочекатись винуватця ДТП.

Водій Peugeot, своєю чергою, за декілька хвилин повернувся на місце пригоди з квітами, сів за кермо і поїхав, ніби нічого не сталося. На щастя, в інциденті ніхто не постраждав.

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Автор: Дмитро Захаров