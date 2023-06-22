Вранці в Дніпровському районі в одній із квартир багатоповерхівки стався сильний вибух. Попередньо з'ясувалося, що будинок був газифікований.

У Київській міській військовій адміністрації уточнили можливу причину вибуху, який зарнку стався у 16-поверхівці Дніпровського району столиці.

Речник КМВА Михайло Шаманов виключив версію підриву газового балону та уточнив, що, попередньо, будинок був газифікований. Про це він заявив під час ефіру загальнонаціонального марафону.

Шаманов зазначив, що всіх людей з багатоповерхівки вже евакуювали.

"Що буде далі з будинком, можуть вирішувати лише експерти після відповідних експертиз. Ну, наскільки я розумію, так чи інакше, він був газифікований. Я не експерт, але вибух такої сили від газового балону навряд чи міг би відбутися", - заявив він.

Вибух у багатоповерхівці Києва - що треба знати

Нагадаємо, що в ніч на 22 червня о 3:45 ранку у Дніпровському районі столиці по вулиці Малишка стався потужний вибух у місцевій 16-поверхівці. За попередніми даними, це сталося через витік газу, хоча зазвичай у будинках вище 10-ти поверхів централізованого газопостачання не буває.

Відомо, що вибух стався в одній із квартир на 7 поверсі. У будинку зруйновано 4 квартири. Також руйнування фіксуються у 6 квартирах. Станом на 7:50 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через вибух загинуло дві людини, ще 4 українці постраждали.

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