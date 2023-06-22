За попередньою інформацією, внаслідок вибуху у 16-поверхівці зруйновано 4 та пошкоджено 6 квартир.

У Києві в багатоповерхівці по вул. Малишка в Дніпровському районі стався вибух.

Як повідомили в ДСНС, в даний час тривають роботи з ліквідації наслідків вибуху у багатоповерхівці.

"О 3:45 У Дніпровському районі по вул. Малишка стався вибух у 16- поверховому житловому будинку, попередньо газу, на 7 поверсі з подальшим руйнуванням конструкцій", - розкрили деталі у відомстві.

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За попередньою інформацією, внаслідок вибуху у 16-поверхівці зруйновано 4 та пошкоджено 6 квартир. Врятовано 18 осіб, двоє людей постраждали.

Триває гасіння пожежі на 7 та 8 поверхах за допомогою пожежної та спеціальної висотної техніки, а також пошук потерпілих.

О 05:45 пожежу на місці вибуху локалізовано.

О 6:35 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під завалами в пошкодженій частині 16-ти поверхового будинку в Деснянському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло одного загиблого.

Ймовірно, у багатоповерхівці вибухнув газовий балон, оскільки у будинках понад 10 поверхів централізованого газопостачання не буває.

Вибухи газу в будинках

В Україні час від часу стаються вибухи газу в житлових будинках. Так, 17 травня у селищі Коцюбинське Київської області у одній з квартир житлової багатоповерхівки вибухнув газ, внаслідок чого постраждала жінка. Як повідомив тоді начальник Управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, 45-річна жінка підійшла до газової плити для того, щоб підігріти їжу. Коли намагалась підпалити газ, пролунав вибух.

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