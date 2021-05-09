Внаслідок ДТП на Рівненщині загинули три людини - водій легковика, його дружина та півторамісячний син.

У Рівненській області на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter та легковика Audi.

Як прес-служба ДСНС у Рівненській області, внаслідок аварії загинули дві людини, ще дві отримали травми.

"9 травня о 16:43 на спецлінію "101" від працівників поліції надійшло повідомлення про ДТП за участю двох автомобілів Mercedes-Benz Sprinter та Audi в Рівненському районі на трасі Київ-Чоп поблизу розважального закладу "Айвенго". Рятувальники провели деблокування травмованого водія з автомобіля Mercedes-Benz Sprinter та мертвого водія з Audі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в Національній поліції Рівненської області, за попередньою інформацією водій легковика виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з мікроавтобусом.

"Слідчим слідчого управління на місці події встановлено, що водій автомобіля "Аudi А4" - 34-річний рівнянин, рухаючись у напрямку міста Київ, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із мікроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter" під керуванням 30-річного жителя Закарпатської області", - йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що на місці ДТП загинув водій легковика, а також його півторамісячний син. Дружина водія отримала закриту черепно-мозкову травму, політравму, мозкову кому, перелом стегна та перелом передпліччя. Однак врятувати її життя не вдалося: за кілька годин жінка померла в лікарні.

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"Водія мікроавтобуса із понівеченого авто діставали рятувальники. Лікарі виявили у нього політравму, закриту черепно-мозкову травму, множинні переломи. Чоловіка госпіталізували до Рівненської центральної міської лікарні", - зазначили в поліції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

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Автор: Олександр Топчій