Загиблих і постраждалих немає.

В Одесі, в районі Молдаванки, сталося часткове обвалення будівлі заводу.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, 27 червня приблизно о 20:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про обвалення будівлі виробничого призначення на вулиці Скісній.

Як з'ясувалося, сталося часткове руйнування перекриття другого поверху колишнього заводу замкових виробів на площі 20 кв.м., при цьому була загроза подальшого обвалу.

"Для запобігання падінню елементів бетонних конструкцій і перекриття на проїжджу частину і тротуар, співробітниками ДСНС, за допомогою автодрабини і спеціального обладнання, проведені роботи з демонтажу залізобетонної конструкції", - повідомили в главку.

Від ДСНС залучалися 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 14 чоловік особового складу. Про причини обвалення поки не повідомляється.

Як повідомили журналістам місцеві жителі, у вищеназваному будинку напередодні НП велися якісь виробничі роботи - люди чули звук працюючого обладнання. Однак під час обвалення всередині нікого не було.

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Автор: Лариса Козова