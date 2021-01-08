Постраждалого врятували патрульні, зараз він під наглядом лікарів.

Сьогодні в Одесі патрульні врятували чоловіка, який посеред вулиці порізав собі вени.

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Як повідомили журналістам в управлінні патрульної поліції в Одеській області, про чоловіка, який на вул. Миколи Боровського спливає кров'ю, патрульним повідомили очевидці.

«Зокрема, заявники розповіли, що чоловікові дуже погано і він стікає кров'ю. Інспектори поліції Микола Костик і Євген Жилко за лічені хвилини прибули на місце і побачили чоловіка, який перебуває посеред вулиці. У нього порізаний зап'ясток...» - повідомили в управлінні.

Зазначається, що інспектори оперативно наклали джгут на руку, зупинили кровотечу і викликали швидку допомогу. До приїзду медиків патрульні підтримували розмову з потерпілим, щоб він не втрачав свідомість.

Зараз 35-річний потерпілий перебуває під наглядом лікарів.

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Автор: Лариса Козова