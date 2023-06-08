Інформація про дитину, яке перебуває у занедбаному стані та може загинути, надійшла від людей, які мешкають поруч.

В Одесі із наркопритону врятували півторарічного малюка. Дитина була сильно покусана вошами.

Як повідомила керівниця Служби у справах дітей Одеської міської ради Юлія Нікандрова, подія сталася 8 червня. Інформація про дитину, яке перебуває у занедбаному стані та може загинути, надійшла фахівцям від людей, які мешкають поруч.

"Сьогодні мої співробітники врятували півторарічного хлопчика з наркопритону. Умови – катастрофа. На голові дитини – жахливі рани від укусів вошей", - розповіла посадовець.

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За її словами, малюк був голодний та недоглянутий. Ні у нього, ні у жінки, яка назвалася його матір’ю, немає документів. Дитину госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

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