Хлопчика жінка таємно народила вдома у квітні 2022 року. Малюк став для неї тягарем.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 26-річної місцевої жительки Волині за фактом торгівлі людьми, вчиненої стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України).

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, слідством встановлено, що обвинувачена піклувалася про небажаного сина своєї подруги, якого та таємно народила вдома у квітні 2022 року та наступного дня після пологів віддала.

За інформацією слідчих, 11-місячний хлопчик невдовзі став зайвим піклувальниці, тому жінка вирішила його продати за 30 тис. доларів США.

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У березні 2023 року під час передачі дитини покупцю у Луцьку її затримали.

Дитина наразі перебуває у лікарняному закладі.

Український телеведучий не зміг усиновити дитину через "дефіцит" сиріт

Як повідомляв УНІАН, український телеведучий Тимур Мірошниченко зіткнувся з проблемою усиновлення та разом з дружиною звернулись про допомогу. Подружжя стало кандидатами на усиновлення дитини, яка втратила батьків під час повномасштабного російського вторгнення.

Як розповіла Інна в інста-сторіз, їм дозволено усиновити одну дитину до чотирьох років. Проте всі обласні служби України повідомили зірковому сімейству, що дітей немає.

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