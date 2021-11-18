Авто рятувальників зіткнулося з іномаркою і врізалося у торговельну точку.

У Київському районі Одеси пожежна машина після зіткнення з іномаркою врізалася в кіоск.

Як повідомили журналістам у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, аварія сталася сьогодні на вул. Вільямса, 50.

"Автомобіль ДСНС з включеними проблисковими маячками слідував на виклик про пожежу в 9-поверховому житловому будинку за адресою вул. Ільфа і Петрова, 55. Там сталося загоряння електролічильника", - розповіли у прес-службі.

Рухаючись вул. Вільямса, біля світлофора авто рятувальників зіткнулося з легковиком Hyundai Sonata, після чого спецмашина врізалася в кіоск.

Загиблих і постраждалих немає. Обставини ДТП з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі пожежна машина перекинулась та перекрила вулицю.

А на Луганщині пожежна машина підірвалася: троє постраждалих.

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Автор: Лариса Козова