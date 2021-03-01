В Одесі за підозрою у вбивстві матері-пенсіонерки затримано 34-річну жінку.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, злочин скоєно минулого тижня в Суворовському районі міста.
Встановлено, що між жінками постійно виникали конфлікти на побутовому ґрунті.
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"Остання сімейна сварка закінчилася тим, що 34-річна дочка кілька разів ударила 71-річну матір ножем у спину. Від отриманих поранень пенсіонерка померла дорогою до медичного закладу", - повідомили в главку
При цьому, зловмисниця пояснила правоохоронцям, що потерпіла наклала на себе руки через важку хворобу. Однак характер нанесених поранень і зібрані з місця злочину докази свідчили про те, що пенсіонерка була убита.
Як зазначається, зловмисниця зізналася в скоєному.
Вона затримана в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їй повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу.
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