Вночі в Одесі випала майже двомісячна норма опадів.

В Одесі через негоду зірвало дах будівлі, у якій розташований притулок для пенсіонерів і людей з інвалідністю, більшість з яких – без постійного місця проживання.

Про це в Facebook повідомив керівник громадської організації "Нове життя" Федір Герасимов.

"Сьогодні вночі в одному з наших притулків сталася трагедія. Через сильний вітер та зливу зірвало дах притулку для літніх людей та інвалідів... Опинилися в дуже непростій несподіваній ситуації. Навіть не знаємо, з чого починати, коли потрібно багато ремонтувати і частину даху зробити заново", - написав Герасимов.

Він зазначає, що поверх, на якому жили люди, затоплений, стеля обвалилася. Герасимов просить про допомогу, оскільки постраждали літні люди, у більшості з яких немає близьких та постійного місця проживання.

Читайте такожВ Одесі із затопленого зливою будинку врятували п'ятому ятьох людей (фото)Як уточнили в притулку, в ньому проживає зараз близько 60 осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Одесі випала майже двомісячна норма опадів, повалені десятки дерев, підтоплені офіси та житлові будинки.

Негода в Одесі

21 липня Одесу накрила сильна злива. В результаті стихії багато вулиць виявилися затоплені, деякі райони залишилися без світла.

Місцями вода доходила людям до пояса, в деяких багатоповерхівках почало затоплювати під'їзди.

Через негоду в місті призупинили посадку пасажирських літаків. За інформацією Гідрометцентру, в Одесі за годину випало 31 мм опадів.

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Автор: Лариса Козова