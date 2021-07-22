Люди опинилися по пояс у воді. Допомогу пасажирам надали співробітники ДСНС.

В Одесі через зливу у воді заглухла маршрутка з людьми.

Як повідомили журналістам у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, інцидент стався в Суворовському районі міста.

"Рятувальники допомогли вийти людям з маршрутки... До нас виклик не надходив, але вони опинилися у потрібний час у потрібному місці", - зазначили у главку.

У соціальних мережах очевидці розповіли, що інцидент стався на вулиці Чорноморського Козацтва.

Зокрема, автобус маршруту №146 спробував проїхати по затопленій дорозі і заглух у воді. Люди, які виходили з нього, виявилися більш ніж по пояс у воді.

На відео, яке очевидці оприлюднили в соціальнй мережі, неподалік від цієї маршрутки видно автомобілі, що стоять майже по дах у воді. Люди припускають, що водій мікроавтобуса сподівався на вдачу – думав, що зможе проїхати.

Потоп в Одесі: що відомо

У ніч на 22 липня Одесу накрила найсильніша злива за останні 8 років. Місцями рівень води доходив людям до пояса. Також в результаті зливи в деяких багатоповерхівках почало затоплювати під'їзди.

Через негоду в місті призупинили посадку пасажирських літаків. За інформацією Гідрометцентру, в Одесі за годину випало 31 мм опадів.

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Автор: Лариса Козова