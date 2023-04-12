Місцевий розбійник вирішив застосувати зброю, щоб відібрати у чоловіка смартфон. Ймовірно, інцидент стався в кінотеатрі "Мультиплекс".

В Одесі затримано чоловіка, який у кінотеатрі під час сеансу скоїв озброєний розбійний напад на глядача. Нещодавно місцеву спільноту також шокував випадок побутового конфлікту, який переріс у битву з вилами.

Про нові випадки з буремного життя одеситів повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Зазначається, що подія сталася 10 квітня в глядацькому залі під час вечірнього сеансу демонстрації фільму. Зловмисник підсів до потерпілого і, пригрозивши йому пістолетом, наказав віддати мобільний телефон. Заволодівши гаджетом вартістю 40 тис. грн, нападник втік.

Потерпілий до поліції звернувся наступного дня, та правоохоронці швидко встановили та затримали 25-річного зловмисника.

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В якості речових доказів у нього вилучили чужий смартфон та зброю, походження якої встановлюватимуть експерти.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство триває.

Як повідомляють очевидці у соціальних мережах, розбій стався у кінотеатрі "Мультиплекс", який розташовано по вул. Гагаринске плато.

Кримінальні випадки в Одесі - найгучніші події

Нагадаємо, що у цьому році в Одесі та області сталася низка гучних інцидентів, які прогриміли на всю Україну.

14 березня правоохоронні органи повідомили про жахливий випадок вбивства: чоловік позбавив життя власну дружину, яка мала інвалідність, а потім вчинив самогубство.

На початку року трагедію також спричинила місцева пенсіонерка. Через неуважність літня жінка насмерть збила чоловіка та маленьку дитину. Хлопчику було всього 4 роки.

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