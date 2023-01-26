Літні чоловік та жінка отримали колоті рани черевної порожнини, ока та плеча.

На Одещині двоє людей під час побутового конфлікту отримали тяжкі поранення.

Як повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалим було завдано ударів вилами.

"Сьогодні вранці під час побутового конфлікту в селі Кілійського району двоє людей дістали поранення вилами. Після надходження виклику на номер "103" дві бригади Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф були направлені на місце події, адже заявник повідомив про двох постраждалих у тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

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Прибувши за вказаною адресою, медики виявили літніх чоловіка та жінку з колотими ранами черевної порожнини, ока та плеча. Обом була надана перша медична допомога на місці, після чого обох госпіталізували.

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